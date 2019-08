Glaube : Jugendliche führen Mini-Musical auf

Schönecken (red) Die Pfarreiengemeinschaft Schönecken-Waxweiler lädt alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen für Samstag, 10. August, um 18 Uhr, zum Abschluss des Bibel-Workshop-Wochenendes in die Pfarrkirche nach Schönecken ein.

Im Rahmen eines Gottesdienstes wird die Geschichte vom barmherzigen Samariter in Form eines Mini-Musicals von den Kindern und Jugendlichen aufgeführt. Eine zweite Aufführung des Musicals findet am Samstag, 14. September, um 19 Uhr, im Abschluss-Gottesdienst des Kinderchorprojekts der Kinderchöre Bettingen/Baustert, Pronsfeld/Bleialf, Winterspelt und Schönecken ebenfalls in der Pfarrkirche der Nimstalgemeinde statt.