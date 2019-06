Gastronomie und Ausbildung : Miniköche sammeln für Nestwärme

Bitburg Beim Abschlussfest in Bitburg gibt es 6000 Euro für die Vorsitzende Petra Moske.

Im Rahmen des Abends haben die Miniköche aus der Kinderhilfsaktion aller Miniköche „Kindern helfen Kindern“ 3000 Euro an Petra Moske, Gründerin von „nestwärme“, überreicht. Hubert vom Venn und Tobias Schmitz von Eifel hilft steuerten weitere 2000 Euro bei und Jürgen Mädger, Gründer der Europa-Miniköche, stockte spontan um weitere 1000 Euro auf, so dass insgesamt die stolze Summe von 6000 Euro an nestwärme überreicht werden konnte. Hubert vom Venn und Tobias Schmitz begleiteten die Übergabe mit einem musikalischem Kabarettbeitrag.

Das Interesse an den Europa-Miniköchen Eifel ist groß. Zahlreiche Bewerbungen liegen bereits vor. So wird nach den Sommerferien eine neue Gruppe an den Start gehen. Bedauerlicherweise könnten weitere neue Bewerbungen für diese Runde schon jetzt nicht mehr berücksichtigt werden, heißt es vonseiten der Eifel Tourismus (ET) GmbH in Prüm, die die organisatorische Betreuung der Gruppe übernimmt.