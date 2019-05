KULTUR : Traum trifft Wirklichkeit

Prüm/Bitburg Mirko Tomio stellt den zweiten Band seiner Dreamjumper-Trilogie in Prüm vor.

Unter mysteriösen Umständen fällt eine voll besetzte Passagiermaschine vom Himmel. Erklärungen erhofft man sich von einem Video. Doch das wirft eher weitere Fragen auf und präsentiert Grauenhaftes. Während die Behörden nach der falschen Personen fahnden, sucht Taylor Turner – übersinnlich begabter Protagonist der Reihe – der Wahrheit über seine Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Mit „Dreamjumper Teil 2 – Das Erwachen“ setzt der in Prüm geborene und in Bitburg lebende Mirko Tomio seine 2016 angestoßene Trilogie fort. Bei einer Premierenlesung im Prümer Konvikt wird er am Donnerstag, 23. Mai, sein neustes Werk vorstellen.