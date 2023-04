Kirche und Missbrauch Es ist nie vorüber

Pronsfeld · Missbrauch in der Kirche – aber in diesem Fall nicht in der katholischen: Wolfgang Focke hat das jahrelang erlebt. Von einem Kampf, der niemals aufhört.

27.04.2023, 16:00 Uhr

Missbrauch: Die Evangelische Kirche wird dazu im Herbst eine umfassende Studie vorlegen . Foto: dpa/Lino Mirgeler

„Wolfgang ist ein kleiner, schmaler Junge (40 kg u. 150 cm), der alle Zeichen körperlicher Verwahrlosung an sich trägt. Er ist kaum gemeinschaftsfähig und für viele Fehlhandlungen nicht verantwortlich zu machen. Wolfgang ist laut, aufgeregt und ständig in Bewegung.“