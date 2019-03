Die K 200 in Beilingen wird ausgebaut für etwas mehr als 1,3 Millionen Euro.

(uhe) Heute ist Spatenstich, der offizielle Beginn der Baumaßnahme. Der tatsächliche Beginn liegt allerdings schon ein halbes Jahr zurück. Anscheinend war es nicht einfach, sich auf einen gemeinsamen Termin für diesen kleinen Festakt zu verständigen. Schließlich handelt es sich bei dem Projekt, für das heute eine Reihe Spaten in einen Sandhaufen gedrückt werden, um eine Gemeinschaftsmaßnahme mehrerer Akteure.

Seit Oktober 2018 läuft der Ausbau der Kreisstraße 200 in der Ortslage Beilingen. Auftraggeber ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm, der die Ortsdurchfahrt von Grund auf sanieren lässt und dafür 712 000 Euro eingeplant hat. Weitere 400 000 Euro investieren die Werke der VG Speicher. Denn wenn die Straße schon mal komplett aufgerissen wird, bietet es sich an, auch das anzugehen, was unter der Tragschicht und der Asphaltdecke liegt. So werden die Wasserleitungen komplett und die Kanalisation teilweise erneuert. Die Gemeinde ist mit 238 000 Euro an dem Projekt beteiligt, übernimmt damit die Kosten für die Gehwege und die Straßenbeleuchtung. Und dann ist da schließlich noch das Land, das laut Bewilligungsbescheid rund 463 000 Euro beisteuert.

Insgesamt kostet der Vollausbau des 600 Meter langen Kreisstraßenabschnitts damit mehr als 1,35 Millionen Euro. Laut Landesbetrieb Mobilität Gerolstein, der das Projekt federführend betreut, soll die Baumaßnahme bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Autofahrer, die Beilingen durchqueren wollen, müssen solange noch den Umleitungen folgen und sich auf längere Fahrtzeiten einstellen. Die Ausweichstrecke ist ab der Einmündung B50/K200 über die L 46 in Richtung Spangdahlem und Herforst, die L 39 und K 40 bis nach Beilingen ausgeschildert.