Wandern : Wandern auf dem Rheinburgenweg

Daun (red) Der Eifelverein Daun bietet am Sonntag, 28. Juli, eine Ganztageswanderung über rund 16 Kilometer auf dem Rheinburgenweg von Bad Breisig nach Remagen an. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Gäste- und Veranstaltungszentrum Forum Daun.

In Fahrgemeinschaften geht es zum Start der Wanderung nach Bad Breisig. Vorbei an der Römertherme führt der Weg zunächst über einen steilen Anstieg zur Hahnplatte, von der man einen phantastischen Ausblick auf das Rheintal und die Stadt Bad Hönningen hat. Durch den Stadtwald von Sinzig vorbei am Barbarossa Denkmal geht es zum Schloss Sinzig. Am Etappenziel Remagen ist eine Einkehr vorgesehen. Die Rückfahrt nach Bad Breisig erfolgt mit dem Zug.