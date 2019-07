Wanderung : Wandern auf dem Islek-Balkon

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet am Samstag, 3. August, eine geführte Wanderung auf dem Islek-Balkon „Naturparkwanderweg 86“ um Lauperath an. Los geht es um 14 Uhr an der Bushaltestelle an der B410 in Daleiden zum Wanderparkplatz „Erna Hankes“ vor Krautscheid.

