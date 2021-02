SPD will Tourismus in der Enzstadt ankurbeln : Mit dem Mountainbike ins Neuerburger Tal

SPD will Tourismus in der Enzstadt ankurbeln

Neuerburg/Bitburg Die SPD Neuerburg möchte den Tourismus ankurbeln. Sie plant neben Strecken für Radfahrer auch eine Panoramabrücke. Der Wald soll bei diesen und anderen Ideen eine besondere Rolle spielen.

Bei einem Pressegespräch unter Corona-Bedingungen erläutern die beiden ihre Pläne für mehr Attraktivität der Stadt in der Südeifel. Diese sollen auch bei der nächsten Sitzung des Stadtrates eingebracht werden. Das Zauberwort für Steinbach und Scheiding lautet: „Sanfter Tourismus“. Der Trend dazu habe sich in den letzten Jahren, nicht erst seit der Corona-Pandemie, verstärkt.

So stellen sie sich den Bau einer Panorama-Brücke vor, ähnlich wie einer in Winterberg im Sauerland, allerdings solle die in Neuerburg kürzer sein. Denkbar sei auch eine Panoramaplattform im Mühlenwald oberhalb vom Stadtpark oder auf der anderen Seite im Bereich der Kanzel. Wichtig sei dabei auch, dass sie barrierefrei zu erreichen sei mit Rollstühlen oder den so genannten Swiss-Tracks, die im Hotel Euvea stationiert sind.