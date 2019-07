Schädlingsbekämpfung : Mit dem Staubsauger in die Krone

Mit Hilfe eines Industriesaugers werden die Gespinste von den Bäumen gesaugt und anschließend in Tüten verpackt. Foto: Uwe Hentschel

BIRTLINGEN Entlang des Nimstal-Radwegs wurden in den vergangenen Tagen unzählige Nester des Eichenprozessionsspinners entfernt. Der Falter ist im Raupenstadium für Mensch und Tier gefährlich. Bei Kontakt kann es zu gefährlichen Reaktionen kommen.

Die Unterhaltung mit Raimund Zink gestaltet sich etwas mühsam. Was daran liegt, dass er einen in einem Schutzanzug samt Vollmaske mit integriertem Atemschutz trägt. Der Kontakt mit den Tieren, die er und sein Kollege bekämpfen, kann im Extremfall zu einem allergischen Schock führen. Und das wollen beide um jeden Preis vermeiden. Die Männer der Firma Seil und Beil aus Beuren entfernen die Raupen und Gespinste des Eichenprozessionsspinners entlang des Nimstal-Radwegs zwischen Wolsfeld und Bitburg. Im ersten Schritt sind sie die betroffenen Abschnitte abgegangen, haben in den Bäumen noch Nestern Ausschau gehalten und dann die Stellen entsprechend markiert.

Wobei das gar nicht so einfach ist, wie Zink erklärt. „Je nachdem, wie der Lichteinfall ist, lassen sich die Gespinste nicht immer direkt erkennen“, sagt er, während sein Kollege in gut zehn Metern Höhe auf einer Hebebühne steht und versucht, mit der Plattform so nah wie möglich an eines der Nester zu kommen.

Info Der Eichen prozessionsspinner Seinen Namen verdankt der Eichenprozessionsspinner zum einer der Baumgattung und zum anderen der Art und Weise, wie er sich auf den Vertretern dieser Gattung ausbreitet. Die Raupen bewegen sich nämlich in der Regel in großen Familienverbänden zur Krone des Baumstamms, was einer Prozession gleicht. Der Lebenszyklus der Raupen, die sich bereits im Herbst entwickeln und dann im folgenden April und Mai schlüpfen, umfasst sechs Stadien. Für Mensch und Tier gefährlich werden die am Ende bis zu vier Zentimeter langen Raupen ab dem dritten Larvenstadium. Dann nämlich entwickeln sich die mit Widerhaken versehenen Brennhaare mit dem Nesselgift Thaumetopoein. Die Symptome der allergischen Reaktionen, die durch den Kontakt mit den Raupenhaaren entstehen, reichen von Hautreizungen und Quaddeln über Bronchitis, Asthma und Fieber bis hin zum allergischen Schock. Die Verpuppung des Eichenprozessionsspinners erfolgt in der Regel Ende Juni bis Anfang Juli in dicht aneinandergedrängten Kokons im Gespinstnest. Nach drei bis fünf Wochen schlüpfen schließlich die Falter.

Mit einem Industriestaubsauger, an dessen Schlauchende ein langes Rohr befestigt ist, zielt der Mann auf das mit Raupen prall gefüllte Gespinst, das an einer Astgabelung hängt. Das Nest löst sich trotz hoher Saugkraft nur mühsam von der Eichenrinde. Nach einer Weile aber hängt das Gespinst wie ein zusammengestülptes Paar dicker Wandersocken am Saugrohr. Vorsichtig zieht der Schädlingsbekämpfer das Rohr mit der Beute zurück, stülpt dann eine Plastiktüte um das Gespinst, verknotet diese und wirft sie in einen Müllsack, der an der Hebebühne befestigt ist. „Die Säcke müssen nachher in der Müllverbrennungsanlage in Saarbrücken entsorgt werden“, sagt Zink.

Deutlich näher natürlich sei die Anlage zur Tierkörperbeseitigung in Rivenich, fügt er hinzu. Dort aber könnten die Raupen nicht entsorgt werden, weil sie ja in Plastiktüten eingepackt seien, so Zink. Dann setzt sich die Hubplattform in Bewegung. Nur ein paar Bäume weiter hängt ein weiterer Raupensack.

In den Gespinsten entwickeln sich die Raupen, aus denen später Falter werden. Foto: Uwe Hentschel