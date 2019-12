Er hatte fremden Urin zur Täuschung dabei : Polizei stoppt Drogenfahrt

Bitburg Bitburg (red) Am Sonntagabend wurde in der Südeifel ein 35 Jahre alter Autofahrer von der Polizei Bitburg kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann aus dem benachbarten Ausland aufgrund zurückliegender Verstöße keine Fahrberechtigung mehr in Deutschland hatte.

