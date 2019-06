Ernährung : Mit Gewürzen und Gemüse kochen

Gransdorf (red) Einen Abend unter dem Titel „Gemüse und Gewürze clever kombiniert“ bieten das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel und die Frauengemeinschaft Gransdorf am Mittwoch, 5. Juni, 18.30 Uhr, im Gemeindehaus in Gransdorf an.

