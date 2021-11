Musik : Lichtblick im denkwürdigen Jubiläumsjahr

Neuerburg Musikverein Neuerburg 1821: Das Jubiläumskonzert 2021 war für Zuhörer und Mitglieder ein ergreifendes Ereignis zum 200. Geburtstag des MV.

(red) Das Jubiläumskonzert unter der Leitung des jungen Dirigenten Matthias Schons anlässlich des 200-jährigen Bestehens des Musikvereins Neuerburg 1821 war für die Musikerinnen und Musiker ein Lichtblick am Ende eines denkwürdigen Jubiläumsjahres. Aufgrund der Pandemie gab es zunächst einige Planungsänderungen und Einschränkungen im Probenbetrieb. Die Flutkatastrophe im Juli brachte den Verein um sein Geburtstagsständchen und dann kam noch der Verlust einer viel zu jungen Vereinskameradin im vergangenen Oktober hinzu.

Vereinssprecher Markus Kolf begrüßte die Gäste des Konzertes mit den folgenden Worten: „Mit diesem Jubiläumskonzert, auf das wir uns seit Monaten vorbereiten, das wir in einen Rahmen gegossen haben, wie man ihn von früher kennt, wollen wir uns all der Enttäuschung, der Trauer und der Schwermut dieses Jubiläumsjahres stellen, sie uns buchstäblich von der Seele spielen und uns allen einen wundervollen Abend und viele schöne Erinnerungen bescheren.“

Als Erinnerung an die erfolgreiche Teilnahme beim Weltsymposium (World Music Contest) der Blasmusik in Kerkrade (Niederlande) im Jahr 1997 gab der Musikverein nochmals Johan de Meijs Werk ‚Hobbits‘ zum Besten, mit dem der Musikverein beim Wertungsspiel einen ersten Preis mit 96 von 100 möglichen Punkten erreichte.

Die „Neuerburger“, und auch ganz erfreulich viele Gäste aus dem Umland, brachten dem Musikverein Neuerburg an diesem Abend mit ihrem Beifall sehr beeindruckend ihren Dank für das Konzert und das beharrliche Engagement bei kirchlichen und kulturellen Anlässen in der Stadt Neuerburg zum Ausdruck. Zum Abschluss des Jubel-Jahres ehrten der Musikverein sowie der Kreis- und Landesmusikverband, vertreten durch Peter Meyenschein, Vorsitzender des Kreismusikverbandes Bitburg-Prüm, verdiente Vereinsmitglieder für teils jahrzehntelange Mitgliedschaften.

Für sagenhafte 70 Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein Neuerburg, viele Jahre davon an prägenden Schaltstellen des Vereins, wurde Norbert Klinkhammer geehrt. Sichtbar gerührt angesichts dieser besonderen Leistung, applaudierten neben dem Publikum auch die Musikkameraden.

Als kleine Überraschung betrat Norbert am Ende des Konzerts nochmals das Podest und übernahm das Dirigat des letzten Marsches ‚Alte Kameraden‘.

Anschließend wurden die Gäste des Konzertes Zeugen einer besonderen Geste durch Norbert, der als Zeichen seiner Anerkennung die Ehrenmedaille des Landes Rheinland-Pfalz für besondere Verdienste an Matthias Schons mit den Worten überreichte, dass er glücklich sei, den Verein in so guten Händen zu wissen.