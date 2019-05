NATUR : Mit offenen Augen durch die Natur

Naturpark wandertag Bettingen. Foto: tv/Paul Jürgen Evertz

Bettingen Natur und Kultur liegen beim Naturpark-Wandertag in Bettingen eng beieinander. Denn hier gibt’s nicht nur für die Füße was zu tun.

„Wir hoffen auf gutes Wetter“, sagt Uschi Hallet, stellvertretende Chefin der Tourist-Information Bitburger Land. Hinter der vermeintlichen Plattitüde, die vermutlich alle Veranstalter schon vielfach bemüht haben, steckt ein ernster Hintergrund. Denn im vergangenen Jahr musste der geplante Wandertag in Biersdorf am See abgesagt werden. Wegen des schlimmen Unwetter, das alle völlig überraschte und schockierte.

Ein Tag, den Uschi Hallet ungern wieder erleben möchte. Denn der Ort, die Vereine und auch viele Freiwillige hätten so viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt. So ist es auch in diesem Jahr in Bettingen, wo am Sonntag, 2. Juni, hunderte Menschen zum Naturpark-Wandertag erwartet werden. Denn, so Hallet, „ohne Kooperationen läuft nichts“.

EXTRA Wanderungen und Rahmenprogramm Geführte Wanderung (neun Kilometer, mittelschwer, Route 1 auf der Karte links unten) auf dem neuen Rundwanderweg 76 über Stockem und Halsdorf mit Weitblicken und Themen. Start: 10 Uhr, Ende: 14 Uhr. Geführte Wanderung (14,5 Kilometer, anspruchsvoll, Route 2 auf der Karten links unten) auf Teilen der Rundwanderwege 73 und 75 rund um den Brod- und Kreidenberg, von Bettingen über Oberweis und Mülbach mit tollen Ausblicken in das Bitburger Gutland, Start: 10 Uhr, Ziel: 14 Uhr.Bei den geführten Touren gibt es Verpflegung (Kaffee und Kekse am Start, Lunchpaket) und eine Erfrischungsstation. Gebühr: jeweils acht Euro. Anmeldungen zu beiden Touren erwünscht, aber auch am Sonntag vor Ort möglich. Achtsamkeitstour mit Rangerin Beate Kneip zum Thema „Baden in Waldluft“, Start gegen 10.30 Uhr, drei bis vier Stunden, kostenlos. Anmeldung unbedingt erforderlich, da begrenzte Teilnehmerzahl! Führung durch die Baukultur in Bettingen mit dem Bettinger Architekten Helmut Fink , Start gegen 15 Uhr, Ende gegen 17 Uhr, kostenlos. Zu sehen: Burgruine, Vogthaus, Pfarrkirche. Anmeldung nicht erforderlich. Alle Touren beginnen und enden auf dem Parkplatz Haus Prümtal. Info/Anmeldung : Telefon 06561/94340; E-Mail: info@

eifel-direkt.de; www.wandertag-

suedeifel.de

Das Rahmenprogramm auf dem Parkplatz Haus Prümtal in Bettingen: 14 Uhr Begrüßung; 14.05 Uhr Musikvereine Bettingen/Oberweis/Utscheid; 15 Uhr Tanz der Landfrauen Neuerburg; 15.15 Uhr Chor tonART; 15.30 Uhr Kindertanzgruppe DJK Bettingen; 16 Uhr Kinderchor Kirchenengel; 16.30 Uhr Live-Musik mit Gerald Reuter „Oldies but Goldies“; ab 14 Uhr Eis aus dem Eiswagen; ganztags Hüpfburg; Ausstellung des Geschichtsvereins; nachmittags Planwagenfahrten; Spielplatz des Kindergartens geöffnet.

Hinweis: Wegen der Brückensanierung in Bettingen gibt es ausgeschilderte Umleitungen. Eine Umleitung für den Verkehr ist ab der Einmündung L 7/K 12 in der Ortslage Bettingen über Stockem die L 4 und Peffingen bis zur Einmündung L 7/K 14 bei Bettingen und umgekehrt ausgeschildert.

Denn der Naturpark-Wandertag ist ein Gemeinschaftsprojekt. Neben dem Zweckverband Naturpark Südeifel und der Tourist-Information Bitburger Land sind immer auch eine Ortsgemeinde, Vereine und viele Freiwillige mit dabei, um alles zu stemmen.

In diesem Jahr „dockt“ der Wandertag an das Sommerfest des Hauses Prümtal des Schwesternverbands in Bettingen an, das ebenfalls am Sonntag stattfindet. Das führt zu dem angenehmen Synergie-Effekt, dass die Teilnehmer es sich nachmittags bei einem Bierchen, Musik und Tanz gut gehen lassen können. Und wer gar nicht erst wandern will, kann nur das Fest besuchen.

Jede Menge Natureindrücke können die Teilnehmer des Naturpark-Wandertags in Bettingen sammeln. . Foto: TV/Paul-Jürgen Evertz

Naturpark-Wandertag. Foto: TV/Scheidweiler, Jonas