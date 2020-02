Prävention : Mit Tim und Tula gemeinsam Gefühle entdecken

Die zwei Handpuppen Tula und Tim begleiten die Kinder in der Kindertagesstätte in Niederprüm durch das Programm Kindergarten plus. Foto: TV/Stefanie Glandien

Niederprüm Die Kindertagesstätte St. Marien in Niederprüm nimmt am Programm „Kindergarten plus“ teil. Vier- und Fünfjährige lernen dort, wie sie mit anderen Menschen und ihren Gefühlen umgehen und Probleme ohne Gewalt lösen.

Seit 2018 nimmt die Kindertagesstätte St. Marien in Niederprüm an diesem Programm teil. Die Anschubfinanzierung (1500 Euro) haben der Lions Club Bitburg-Beda und der Kita-Förderverein (2200 Euro) übernommen. Die Folgekosten übernimmt der Förderverein.

Und so funktioniert die Umsetzung: An mehreren Tagen lernen die Kinder zu verschiedenen Themen, aufgeteilt auf neun Bausteine, etwas über sich und ihre Gefühle kennen. Bei einem Baustein geht es unter anderem um ihren Körper und ihre Sinne. Auch das Zusammenleben, Freundschaft, Grenzen und Regeln spielen eine Rolle.

Aber es wird auch vorgelesen, gesungen und gebastelt. So haben die Erzieher mit den Kindern zusammen Angsthasen gefertigt, die sie mit nach Hause nehmen durften. Bei Xenia liegt das Stofftier in ihrem Bett: „Der beschützt mich“, sagt sie. „Der Angsthase macht uns stark“, sagt Helena.

Die Teilnahme am Programm ist für die Kinder freiwillig. Sie dürfen auch mitbestimmen, sagen, was ihnen Spaß macht und was ihnen nicht so gut gefällt. „Bisher wollten alle mitmachen“, sagt Mechthild Kuhn. 132 Kinder besuchen aktuell die Einrichtung. Ab Mai wird die Kita mit 145 Kindern voll belegt sein.