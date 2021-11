Ausbildung und Beruf : Mit Eifeler Kunst durch das neue Jahr

WISSMANNSDORF Pünktlich zur Adventszeit erscheint die 20. Auflage des Kunstkalenders der Westeifel Werke für das Jahr 2022. Ihn zu erstellen, war ein Gemeinschaftserlebnis.

Das Herzstück des Kalenders bilden die unterschiedlichen Kunstwerke, die von den betreuten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Westeifel Werke im Rahmen von Kunstangeboten sowie von den Schülerinnen und Schülern, die an dem Wettbewerb „jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken teilgenommen haben. Jedes Kalenderblatt ist individuell gestaltet und zeigt die Zeichnungen und Malereien in bunter Zusammenstellung. „Wir freuen uns sehr, dass die Resonanz am Wettbewerb trotz der erschwerten Bedingungen aufgrund von Corona-Beschränkungen so groß war. Unser Dank gilt allen Unterstützern und Teilnehmern, die auf bemerkenswerte Weise mit ihren Arbeiten zu dem Thema „Bau dir deine Welt“ individuell und fantasievoll zum Ausdruck bringen, was sie bewegt und was ihnen in unserer Welt besonders wichtig ist“, bemerkte Andreas Theis.