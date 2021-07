Daumen raus und los geht’s! : Mitfahrer-Bank: Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!

Daumen raus und los geht´s – Neue Mitfahrerbank in Bickendorf aufgestellt! Kürzlich wurde neben der Buswartehalle in der Hauptstraße die neue Mitfahrerbank als Treffpunkt für spontane Fahrgemeinschaften aufgestellt. Die Gemeinde hofft, mit diesem Angebot die Mobilität von Menschen ohne Auto, insbesondere für Jugendliche und ältere Menschen, außerhalb des Taktverkehrs des ÖPNV zu verbessern. Das Prinzip der Mitfahrerbank ist einfach: Wer mitgenommen werden möchte, klappt das Signalschild (grüner Daumen) aus, nimmt Platz und wartet auf die Mitfahrgelegenheit. Autofahrer, die an der Bank vorbeikommen und dort jemanden sehen, können anhalten und den Wartenden mitnehmen. Die Mitfahrerbank lebt vom Mitmachen. Der Ortsgemeinderat würde sich daher über eine rege Nutzung freuen. Ein besonderer Dank gilt der Firma DLK-Service aus Bickendorf für die Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts. Planungs- und Aufbauteam – Sebastian Kauth,Gemeindearbeiter, Hermann Weides Gemeindearbeiter und Ratsmitglied sowie Ratsmitglied Jörg Oeffling. Foto Gemeide Foto: tv/Gemeinde