Ferien : Mitmachkurs für Grundschüler

Irrel (red) Das Caritashaus der Begegnung lädt in Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverband Neuerburg am Dienstag, 2. Juli, von 10 Uhr bis 12.30 Uhr zu einem Mitmachkurs für Grundschulkinder zum Thema „Joghurt, Quark und Co.“ in das Caritashaus nach Irrel ein.

