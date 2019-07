Kinder : Mitmachkurs für Grundschulkinder: „Joghurt, Quark und Co.“

Der Mitmachkurs für Grundschulkinder „Joghurt, Quark und Co.“ war ein voller Erfolg Unter der Leitung von Gerlinde Lehnen vom Landfrauenverband Neuerburg wurde am Dienstag, 02.07.2019, über zwei Stunden lang im Caritashaus der Begegnung in Irrel geschnippelt, gerührt, gekocht und gebacken. 10 Kinder lernten, wie einfach es ist, leckere kleine Mahlzeiten selbst zuzubereiten. Mit dem eigenen Minikochbuch, das die Kinder mit nach Hause nehmen dürfen, gelingt das Nachmachen daheim. Darin finden sie Rezepte z.B. für Amerikanische Pancakes, Knusperjoghurt, Börek, Kefir-Bananen-Drink, Apfelschnecken, Beeren-Blues, usw. Ein Filmteam von www.osieben.tv hat die Kinder beim Zubereiten begleitet. Es ist ein schöner Bericht entstanden, der in der Folge 25 zu sehen ist. Alle Kinder hatten sichtlich viel Spaß und freuen sich, im nächsten Jahr auf einen weite-ren Mitmachkurs. Foto: TV/Heike Moos