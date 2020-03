Schule : Mitreißendes Konzert zum Schulgeburtstag

Neuerburg (red) Von Trommeln bis E- Gitarre, von Händel bis Pink: Anlässlich des 50. Schulgeburtstages hatte das Eifel-Gymnasium zu einem „evolutionären“ Konzertabend eingeladen. Zum Konzertauftakt motivierte die Tanz-AG mit einem kleinen „Warm-Up“-Programm zum Mitmachen. Im Sinne des Konzertmottos erinnerte Schulleiter Dr. Jens Kemper „an die Leichtigkeit des Seins in Kindheit und Jugend“ und entführte die Zuhörer mit seiner Band ins „Abenteuerland“ (Pur). Moritz Pint (Jgst. 13) übernahm danach gekonnt die Moderation des Abends und verknüpfte humorvoll weltpolitische Ereignisse mit der Musik- und Schulgeschichte. Nach einer sehr gelungenen Interpretation von Händels „Wassermusik“ durch das Bläserensemble gaben die „Youngsters“ mit dem Gospel „Rock my Soul“ ihren Einstand. Auch in diesem Jahr verwöhnte die Big Band unter der Leitung von Dorothea Nusbaum die Zuhörerschaft mit vollen Klängen. Der Schul- und Kammerchor legte durch ein kraftvolles Zusammenspiel beispielsweise bei Michael Jacksons „We are the World“ oder dem Oasis-Hit „Wonderwall“ einen starken Auftritt hin. Auch die Band-AG durfte in diesem Jahr nicht fehlen: Der Song „Creep“ von Radiohead enthüllte die Stimmgewalt der Sängerinnen. Weitere Glanzpunkte des Abends waren darüber hinaus einzelne Soli, die das Publikum zum Staunen brachten. Jeder Auftritt wurde durch raffinierte lichttechnische Effekte der neuen Beleuchtungsanlage besonders in Szene gesetzt. Das Publikum honorierte immer wieder die beeindruckenden Leistungen der Mitwirkenden mit warmherzigem Applaus, Klatschen und Jubelrufen. Durch Nachwuchsförderung, Spiel- und Sangesfreude ist die musikalische Zukunft unserer Schule auch in der neuen Dekade vielversprechend. Foto: tv/Jens Kämper