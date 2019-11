Senioren : Adventlicher Mittagstisch

Irrel/Gilzem (red) Das Caritashaus der Begegnung Irrel lädt alle interessierten Senioren zu einem „adventlichen Mittagstisch“ am Mittwoch, 4. Dezember, in das Gasthaus Dichter nach Gilzem ein. Treffpunkt für die Fahrgemeinschaften ist um 11.15 Uhr im Caritashaus der Begegnung in Irrel.

Teilnehmer, die direkt nach Gilzem fahren möchten, treffen sich im Gasthaus Dichter gegen 11:30 Uhr.

Im Zentrum der Veranstaltung steht neben dem gemeinsamen Essen (à la carte), der Austausch über Tagesereignisse und das Gespräch.