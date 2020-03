Schule : Mittagsverpflegung an Schulen

Bitburg/Prüm (red) Wegen des Unterrichtsausfalls bis voraussichtlich 20. April findet keine Mittagsverpflegung in den Schulen des Eifelkreises statt. Dies teilt die Kreisverwaltung mit.

Seitens des Schulträgers werde die Abbuchung der Abschlagspauschale für den Monat April ausgesetzt. Dies betrifft: St.-Martin-Schule Bitburg, Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel, Grund- und Realschule plus Neuerburg, Astrid-Lindgren-Schule Prüm, Kaiser-Lothar Realschule plus Prüm und Realschule plus Bleialf. Die Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg, das St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg und die Maximin-Schule Bitburg seien von dieser Regelung ausgenommen, da hier ein Caterer zuständig ist. Info: Lydia Burger, burger.

lydia@bitburg-pruem.de, 06561/15-2211; Tabea Born, born.tabea@

bitburg-pruem.de, 06561/15-2210.