Hilfe für die Ukraine : MMS-Humanitas aus der Eifel verschickt jetzt Bunkerboxen für Menschen in der Ukraine

Der erste Vorsitzende des Vereins MMS-Humanitas, Markus Schlickat, packt mir seinem Team Bunkerboxen. Bunkerboxen sind Ein-Personen-Versorgungsboxen für eine Woche. Foto: Hans Kraemer

Seffern Der Verein MMS-Humanitas e.V. in der Eifel verschickt Hilfsgüter im großen Stil aus dem Industriegebiet Burbach in die Ukraine. Ihre neueste Idee sind sogenannte Bunkerboxen. Was es damit auf sich hat und wie Sie helfen können.

Von Hans Krämer

Gleich eine Woche nach Kriegsausbruch in der Ukraine hat Markus Schlikat damit begonnen, Hilfsgüter zu sammeln und in seinem Wohnzimmer zu sortieren. Bezug zur Ukraine hatte er durch seinen Bruder, der mit einer Ukrainerin verheiratet ist. Er hatte ihn gebeten, zu helfen, die Familie aus der Ukraine zu holen. Nach dem Motto „Mach nie einen Weg umsonst“ hat er dann gleich einen Kleinbus mit Hilfsgütern vollgepackt und die ersten Sachen direkt in die Ukraine gebracht. Aus dieser Aktion heraus ist dann der Verein MMS-Humanitas e.V. in der Eifel entstanden, der jetzt Hilfsgüter im großen Stil aus dem Industriegebiet in Burbach verschickt.