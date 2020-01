Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Mobile Blitzanlagen halten die Amtsgerichte in der Eifel auf Trab

Die mobilen Blitzanhänger wurden vom Land Rheinland-Pfalz 2017 angeschafft. Auch das Polizeipräsidium Trier hatte gleich ein Gerät im Einsatz - wie hier an der B♦51 kann der Angänger flexibel eingesetzt werden. Foto: tv/Ulrike Löhnertz

BITBURG/PRÜM/DAUN Der verstärkte Einsatz mobiler Radargeräte bringt eine Zunahme an Bußgeldverfahren mit sich. Am Amtsgericht in Prüm ist die Zahl deutlich gestiegen, in Daun musste deswegen sogar schon personell aufgestockt werden.

Von Uwe Hentschel

Einige Autofahrer haben zu den Geräten ein eher gestörtes Verhältnis. Bei Salmtal beispielsweise wurde im vergangenen April ein neben der Autobahn platzierter Blitzeranhänger in Brand gesetzt. Und in Trier wurde vor zwei Monaten ein baugleiches Gerät mit Farbe beschmiert. Weitaus kreativer war da schon der Einsatz an der B♦51 in Höhe Bitburg. Dort haben Unbekannte vor zwei Jahren nachts einfach eine zwei Meter hohe Fichte vor den abgestellten Hänger gepflanzt. Die Ergebnisse der Radarmessungen waren damit zeitweise unbrauchbar.

Inwieweit dem Amtsgericht Bitburg durch diese Aktion Bußgeldverfahren erspart geblieben sind, lässt sich nicht sagen. Wahrscheinlich aber waren die Auswirkungen eher marginal. Denn am Bitburger Gericht hat sich die Einführung des mit Technik gefüllten weißen Trapezes auf Rädern bislang kaum bemerkbar gemacht. „Bei uns gab es keinen nennenswerten Veränderungen“, sagt Hermann Weber, Geschäftsleiter des Amtsgerichts. Jährlich werde in rund 100 Bußgeldverfahren wegen Geschwindigkeitsverstößen verhandelt. Das Ausmaß sei also recht überschaubar, sagt Weber.

Ein wenig anders ist die Situation in Prüm. 2016 gab es dort 126 Verfahren, 2017 bereits 170, im Jahr darauf 194. Und für das nun zu Ende gegangene Jahr 2019 schätzt der dortige kommissarische Geschäftsleiter Otmar Klaes die Zahl der Bußgeldverfahren auf rund 230. Grund für diesen Anstieg sind vor allem die temporäreren Geschwindigkeitsmessungen auf der A♦60. „Der Anstieg ist deutlich spürbar“, sagt Klaes, „aber noch nicht so stark, dass wir deswegen personell aufstocken müssten.“

Beim Amtsgericht Daun hingegen ist das bereits passiert. Wie Behördenleiter Norbert Kreten erklärt, ist inzwischen eine halbe Richterstelle hinzugekommen, um die Einsprüche der Geblitzten abzuarbeiten. Wurden 2017 noch 127 Bußgeldverfahren eröffnet, waren es im Jahr darauf bereits 1230. Und in 2019 gab es dann noch mal einen weiteren Anstieg auf rund 1800 Verfahren. Zu verdanken ist dieser Anstieg dem dauerhaft geparkten Blitzeranhänger am Autobahndreieck Vulkaneifel.

Bei mehr als der Hälfte der Verfahren werde der eingereichte Einspruch wieder zurückgenommen, sagt Kreten. Die übrigen Fälle würden dann vor Gericht verhandelt. „Meistens geht es um Fahrverbote oder darum, durch einen Einspruch den Zeitpunkt des Fahrverbots ein wenig zu verschieben“, sagt der Richter. Und in bestimmten Fällen, wenn beispielsweise die berufliche Existenz vom Führerschein abhänge, könne dann auch das Fahrverbot durch die Zahlung eines höheren Bußgeldes ersetzt werden. Auf das Punktekonto in Flensburg habe das aber keinen Einfluss, fügt er hinzu. Wer also aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit die Kriterien für die Punktevergabe erfüllt, wird auch entsprechend versorgt.

Das gilt auch für die Verkehrsteilnehmer, die im Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Wittlich geblitzt werden. Auch dort hat sich die Zahl der Bußgeldverfahren drastisch erhöht: 2016 waren es 400, für 2019 lag die Zahl Anfang Dezember bereits bei 1600 (der TV berichtete). Auf das mobile Messgerät vom Typ PoliScan FM1 ist eben Verlass. Das zumindest versichern der Hersteller und auch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, die das Gerät geprüft hat. Ein Anwalt aus dem Saarland jedoch ist da anderer Meinung.

Er vertritt einen jungen Autofahrer, der im Oktober 2017 auf der Autobahn bei Wittlich geblitzt wurde. 80 Kilometer pro Stunde waren erlaubt, amtlich dokumentiert wurden 118. Der Autofahrer legte Einspruch ein, scheiterte damit jedoch zunächst vor dem Amtsgericht Wittlich und in nächster Instanz auch vor dem Oberlandesgericht. Nun befasst sich das rheinland-pfälzische Verfassungsgericht in Koblenz mit dem Fall. Der von der Polizei in Rheinland-Pfalz eingesetzte Blitzeranhänger speichere keine sogenannten Rohmessdaten, die zur Überprüfung der Richtigkeit von Geschwindigkeitsmessungen erforderlich seien, begründet der Anwalt die Klage.

Bei einem ähnlich gelagerten Fall vor dem Verfassungsgerichtshof im Saarland war der Jurist bereits erfolgreich. Dort entschieden die Richter, dass die Geschwindigkeitsmessungen der Blitzeranhänger nicht verwertet werden dürfen. Begründet wurde das damit, dass die geblitzten Autofahrer aufgrund der fehlenden Rohmessdaten keine Möglichkeit hätten, sich ausreichend zu verteidigen. Und das wiederum verstoße gegen die Grundrechte auf ein faires Verfahren und auf eine effektive Verteidigung, urteilten die saarländischen Verfassungsrichter.