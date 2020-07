Termin zum Vormerken : Das Eismännchen kommt

Fließem (red) Die mobile Eisfabrik, die derzeit von Ort zu Ort tingelt, kommt am Freitag, 24. Juli, nach Fließem. Als besondere Aktion in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie dürfen alle Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) und alle Senioren (ab 65 Jahre) sich diesem Tag ein Gratis-Eis am Gemeindehaus abholen!

