Gesundheit : Hilfebedürftig – und jetzt? So schwer ist es, ambulante Pflege in der Eifel zu finden

Wer eine häusliche Pflege benötigt, findet sie nicht leicht. Die Lage spitzt sich zu. Foto; Symbolbild. Foto: Evrymmnt - stock.adobe.com

Eifelkreis Wer häusliche Pflege benötigt, steckt sowieso schon in einer schwierigen Situation. Die spitzt sich bei der Suche nach einem Pflegedienst weiter zu. Wie angespannt die Lage bei den ambulanten Diensten im Eifelkreis und Vulkaneifelkreis ist, zeigt ein Selbstversuch.

Wir suchen Unterstützung für ein älteres Ehepaar jenseits der 80, das noch im eigenen Haus lebt, aber durch Krankheit plötzlich eingeschränkt ist. Was sie benötigen: Hilfe bei der Körperpflege, die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Unterstützung bei den anfallenden Arbeiten im Haushalt. Ein mobiler Pflegedienst soll die Lösung sein. Zur Auswahl stehen private Träger und Wohlfahrtsorganisationen. Aber hat man wirklich die Wahl?

Beim ambulanten Pflegedienst von Marion Schneider in Neroth im Vulkaneifelkreis sieht es so aus wie überall: Hier gibt es kaum mehr die Chance, unterzukommen. Obwohl der private Pflegedienst mit seinen 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht klein ist. „Wir sind viele, aber es reicht immer noch nicht“, sagt Marion Schneider. Die hauswirtschaftliche Hilfe ist komplett ausgebucht. „Dafür haben wir eine Warteliste.“ Jeder, der den Pflegegrad eins hat, versuche eine Haushaltshilfe zu bekommen. „Da sind die Kapazitäten bei fast allen Diensten ausgeschöpft“, sagt Schneider.

Bei der Pflege gibt es noch eine kleine Chance, aufgenommen zu werden. Tägliche Besuche sind aber zurzeit nicht möglich. „Zwei bis dreimal in der Woche würde noch funktionieren“, schildert Schneider, was allenfalls noch denkbar ist. Dabei kommt es auch darauf an, welche Leistungen benötigt werden. Für medizinische Leistungen wie Verbände anlegen oder spritzen ist noch Luft, für pflegerische Leistungen wie Körperpflege und Anziehen weniger.

Von den vielen Anrufern, die auf der Suche sind, hört Schneider immer wieder, dass auch bei anderen Pflegediensten Wartelisten existieren.

Betroffene müssen alle Pflegedienste abtelefonieren

Was den Betroffenen bleibt, ist genau das: Telefon in die Hand nehmen und alle Pflegedienste abfragen in der Hoffnung, irgendwo noch auf freie Kapazitäten zu stoßen. Die andere Möglichkeit ist, eine Privatperson ins Haus zu holen, die 24 Stunden da ist. Agenturen, die diese vermitteln, finden sich im Internet. Das sind meist ausländische Hilfskräfte, die mittlerweile üblich sind bei Menschen mit hohem Pflegebedarf.

Lesen Sie auch Bauen : Wohnanlage für ältere und junge Menschen in Irsch geplant

Ein Versuch beim Verbund Pflegehilfe: Hier gibt es einen telefonischen Dienst, der für Suchende seine Liste nach freien Plätzen durchschaut. Wir fragen an für Hilfe bei der Hauswirtschaft und Körperpflege. Unter der Postleitzahl von Bitburg findet der Mitarbeiter nicht einen einzigen freien Platz. Nach Aussage des Verbundes hat er 70 Prozent der ambulanten Pflegedienste gelistet. „Die Anbieterzahl scheint hier sehr überschaubar zu sein“, stellt der Mitarbeiter für Bitburg und Umgebung fest.

Tatsächlich. Gibt man bei den Suchdiensten von VDEK und AOK (siehe Info) die Stadt Bitburg mit einem Umkreis von 10 Kilometern ein, erhält man nur drei bis vier Treffer.

Info Ambulante Pflege finden (sys) Suchmasken, bei denen sich nach Orten ambulante Pflegedienste auflisten lassen, finden sich im Internet unter den Adressen www.pflegelotse.de und www.pflege-navigator.de Wer hier nicht fündig wird, hat die Alternative, in eine betreute Wohngemeinschaft (WG) zu ziehen. Der Caritasverband bietet die WGs mit ambulanter Pflege für Senioren in Kyllburg, Gerolstein, Bitburg und Speicher und ab dem 1. Februar auch in der neuen WG in Bleialf an. In Arzfeld ist die nächste WG im Bau; sie soll im Sommer 2023 bezugsfertig sein. In allen WGs gibt es noch freie Zimmer. Kontakt: Christoph Biegel, Telefon: 06591/94920-223, E-Mail: c.biegel@caritas-westeifel.de

Angespannte Situation auch beim Caritasverband Westeifel

Der größte Anbieter im Eifelkreis und Vulkaneifelkreis ist der Caritasverband Westeifel. Auch hier ist die Situation zeitweise sehr angespannt gewesen, insbesondere im Eifelkreis Bitburg-Prüm. „Derzeit sind wir in allen unseren Sozialstationen in Bitburg, Prüm, Gerolstein und Daun in der glücklichen Situation, dass wir noch Patienten aufnehmen können“, sagt Silke Mathey, Leiterin der gesundheitspflegerischen Dienste. Im Bereich der Hauswirtschaft gibt es allerdings auch hier eine Warteliste. Im Vulkaneifelkreis war und ist die Lage insgesamt entspannter. Der Grund: Im Eifelkreis sei die Personalsituation durch die Grenznähe zum attraktiven Luxemburg komplizierter.

Viele andere Dienste könnten, anders als die Caritas, aktuell niemanden mehr aufnehmen, weiß Mathey. Ein Grund sei sicher die Zahl der beschäftigten Pflegekräfte. Die Bitburger Sozialstation der Caritas hat etwa 140 Mitarbeiter, Gerolstein 70, Prüm und Daun jeweils etwa 85 Mitarbeiter in der ambulanten Pflege. Trotzdem musste auch die Caritas vereinzelt schon Patienten absagen. Und es wird nicht einfacher, denn absehbar ist: Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt in Zukunft steiler an als die Zahl der Pflegefachkräfte, die sie betreuen können.

Die Kreisverwaltung hat im vergangenen Jahr begonnen, alle Akteure der ambulanten Pflege wiederholt zu Beratungen an einem Tisch zu versammeln. Hier tauschen sich die Pflegedienste inhaltlich aus, besprechen gemeinsame Vorgehensweisen und suchen den Dialog mit dem örtlichen Sozialhilfeträger. Dieser spiegelt die Erkenntnisse dem zuständigen Ministerium wider.

Der Eifelkreis sammelt die aktuellen Daten und wertet sie aus. Dabei kommt er zu dem Schluss: „Auch im Eifelkreis spitzt sich die Pflegesituation zu“, sagt Pressesprecher Thomas Konder. Während es bei der stationären Pflege bisher gelinge, ausreichend Plätze zur Verfügung zu stellen, gestalte sich das bei der ambulanten Pflege schwieriger. Grund sei vor allem der Mangel an Pflegekräften. Mitte 2022 habe es zeitweise einen „erheblichen Notstand“ gegeben.