Natur : Saft aus eigenen Äpfeln gewinnen

SYMBOLBILD - 08.09.2020, Brandenburg, Müncheberg: Frisch geerntete Äpfel und Walnüsse liegen zwischen Blumen im Heu. (zu dpa: «Mundräuber unterwegs - Diebe stehlen tonnenweise Mostäpfel») Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Patrick Pleul

Prüm-Dausfeld/Irrel/Mettendorf (red) Die mobile Saftpresse macht am Samstag, 10. Oktober, ab 10 Uhr, in Prüm-Dausfeld in der Jakob-Fugger-Straße 9, Station. Am Samstag, 17. Oktober, macht sie ab 10 Uhr in Irrel, Alte Bahnhofstraße 4, Halt und am Samstag, 25. Oktober steht sie ab 10 Uhr in Mettendorf in der Dorfmitte zum Pressen von frischem Apfelsaft aus mitgebrachten Äpfeln bereit.

