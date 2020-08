Eifeler Feuerwehren werben fürs Ehrenamt : Mobile Verstärkung an der Nachwuchsfront

Info

Das Werbemobil des Landesfeuerwehrverbands (LFV) macht in der zweiten Septemberwoche Station in der Region. Erstes Ziel auf der Tour ist der Parkplatz vor dem Rewe-Markt in Speicher am Montag, 7. September. Danach geht es dienstags in Bitburg auf dem Spittel weiter. Das Edeka-Center in Trier steuert der LFV am Mittwoch an. Letzter Termin in der Gegend ist Donnerstag, der 10. September, wenn der Wagen Station in der Ortsmitte von Welschbillig macht.