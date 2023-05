Freizeit Wasserflugzeuge und Rennboote auf dem Stausee Biersdorf

Biersdorf am See · Am Wochenende war der Bitburger Stausee bei Biersdorf Treffpunkt für Modellbauer aus ganz Deutschland. Um die 50 Teilnehmer kamen mit ihren Wasserflugzeug- und Bootsmodellen, um auf und über dem Gewässer ihre Runden zu drehen.

21.05.2023, 16:00 Uhr

Zum Stausee bei Biersdorf kamen rund 50 Modellbauer aus ganz Deutschland. Foto: Hoeser Rudolf