Mayday 2023 Fahren auf dem Wasser, fliegen über den Stausee: Modellbauer laden zum Treff in Biesdorf ein

Biersdorf · Wenn die Dornier Do X am kommenden Wochenende am Bitburger Stausee abhebt, dürften nicht nur Besucher des dort stattfindenden Treffens von Modellbauern staunen. Was die Gäste des „Mayday 2023“ erwartet, erklärt Dornier-Modellflieger und Organisator Hans Jürgen Götte.

16.05.2023, 08:51 Uhr

Nachbau eines legendären Flugzeugs: Die Dornier Do X war 1929 mit einer Kapazität von 159 Passagieren das größte Flugzeug der Welt. Foto: Hans Jürgen Götte Foto: Dr. Hans Jürgen Götte/Veranstalter

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

Silbern glänzen die 2,30 Meter breiten Flügel eines Modells der legendären Dornier Do X im Sonnenlicht. „Das Original startete 1929 zum ersten Mal und war damals das bei Weitem größte Flugzeug der Welt. Was aber nicht heißt, dass es erfolgreich war“, sagt Hans Jürgen Götte.