Stadtentwicklung : Eine neue Brunnenanlage? Machbarkeitsstudie gibt Vorschläge zur Modernisierung des Marktplatzes in Speicher

Foto: TV/Frank Auffenberg

Speicher Der Speicherer Marktplatz könnte eine Generalüberholung gut gebrauchen. Erste Ideen gibt es auch hierzu.

Der Bodenbelag ist nicht einheitlich und an vielen Stellen kaputt. Auch die Brunnenanlage am Rand des Marktplatzes hat ihre besten Zeiten gesehen, und dass einst Betonrabatte als attraktive Stadtmöbel galten, ist aus heutiger Sicht nur schwer nachvollziehbar. Fest steht aber: Der Speicherer Marktplatz könnte eine Generalüberholung gut gebrauchen. Eine im Dezember 2020 in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie wurde jüngst im Stadtrat besprochen. Sie wird nun noch einmal auf die Wünsche und Vorschläge der Stadtratsmitglieder angepasst und dann der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Finale Ergebnisse kann es hier noch nicht geben“, beginnt Daniel Heßer, Inhaber des Wittlicher Planungsbüros Planung1, seine Projektvorstellung. Der Hauptausschuss habe in seiner Sitzung Anfang Dezember entschieden, die Bürger eng in das Projekt einzubinden. So stelle er dem Stadtrat nun erstmal die Ideen vor und werde dann den fertigen Planungsentwurf auf einer Internetseite veröffentlichen.

Das Planungsgebiet: Die zu modernisierende Fläche umfasst sowohl den Marktplatz als auch die Straßen Grünecken, Maarstraße sowie Am Markt. „Sie werden im Prinzip als gemeinsamer Platzbereich wahrgenommen und sollten so auch gleichzeitig angepackt werden“, sagt Heßer. Aktuell gebe es verschiedene Stellen, an denen beispielsweise Fahrbahn- oder Parkplatzmarkierungen genau entgegengesetzt zur Pflastergestaltung aufgebracht wurden. „Die Idee, die auch damals mal hinter der Platzgestaltung stand, welche Leitfunktionen das Pflaster haben sollte, ist durch einfache Markierungen wieder zerstört worden.“

Die Gesamtgestaltung: „Die Gebäude, die den Platz schaffen, haben einen Zustand,“ sagt Heßer, „der nicht gerade die Aufenthaltsqualität steigert.“ Die gesamte Anlage wirke teils dunkel und lade auch wegen unterschiedlicher Pflastergestaltung und in die Jahre gekommener Stadtmöbel nicht zum Verweilen ein. Diesen Punkten sollte eine Vereinheitlichung entgegenwirken.

Die Vorschläge: „Es gibt Ecken, die in Hinsicht der Barrierefreiheit besser gelöst werden können, indem zum Beispiel Stufen nicht unmittelbar an Rampen anstoßen.“ Auch die später aufgestellten Pflanzkübel passen nach Ansicht von Heßer nicht zum restlichen Platz. „Wenn es eine Umgestaltung gibt, dann muss eine Vereinheitlichung angestoßen werden.“ Auch eine Flexibilität in der Nutzung müsse überdacht werden. So regt Heßer unter anderem auch an, die bisherige Brunnenanlage abzubauen und durch eine neue, ebenerdige zu ersetzen. „Damit wäre die Fläche besser zu nutzen“, sagt Heßer. Auch müsse unter denselben Gesichtspunkten darüber nachgedacht werden, ob feste Stadtmöbel installiert werden oder man doch lieber auf leichtere mobile Lösungen setze. „Alles unter dem Gesichtspunkt, dass bei einer Veranstaltung nichts mehr im Weg steht und der ganze Raum besser genutzt werden kann.“