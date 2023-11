Meinung zur Neuansiedlung für Bitburg Doppelt gut für Bitburg

Für Bitburg wäre es ein herber Verlust, würde Möbel Fischer schließen. Sind es doch gerade solche Traditionsbetriebe, die das Angebot einer Stadt unverwechselbar und attraktiv machen. Deshalb ist die Nachricht zum Laden-Wechsel-Dich in der Saarstraße für Bitburg in doppelter Hinsicht eine gute: Möbel Fischer bleibt am Standort, konzentriert sich auf sein Kerngeschäft, also genau das, was den Betrieb einzigartig macht und: Mit Möbel Trösser kommt Bitburg ein weiterer Publikumsmagnetin die Stadt. Sind die Besucher erst mal in Bitburg, machen sie vielleicht auch einen Abstecher in die Innenstadt. Grund genug, den Weg über die Saarstraße zur City mal attraktiver zu gestalten. Vielleicht mit einer Baum-Allee auf der langen, geraden Straße.