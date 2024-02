Neues Geschäft für Bitburg Noch mehr Möbel für Bitburg – jetzt kommt auch Thiex

Gute Nachrichten für Bitburg: Interliving Thiex ist auf Expansionskurs. Das Einrichtungshaus aus Geichlingen hat bereits seit elf Jahren eine Verkaufsstelle für Küchen in Prüm und nimmt nun Bitburg ins Visier. Der Standort: 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche in der ehemaligen Wohnwelt Thiel. Das Konzept soll ein „trendbewusstes Publikum“ ansprechen, wie Geschäftsführer Michael Thiex sagt. Der Name: „Trendhopper by Interliving Thiex“.