Los geht’s am 22. Februar Möbel Trösser in Bitburg: So sieht es kurz vor der Eröffnung aus (Fotos)

Das Einzelhandelsangebot in Bitburg ist ab Donnerstag, 22. Februar, um ein Fachgeschäft reicher: Pünktlich um 9 Uhr öffnet im ehemaligen Gebäude von Möbel Fischer in der Saarstraße der Polstermöbelspezialist Möbel Trösser seine Filiale. Erst am 1. Dezember hatte das Familienunternehmen aus dem Rheinland die Räumlichkeiten von Möbel Fischer übernommen, seither wurde alles generalsaniert: Licht, Decken und Böden sind neu, der Innenausbau und Ladenbau wurde im Vergleich zu Fischer komplett geändert, vieles wurde energetisch saniert. Seit rund zwei Wochen werden die Waren eingeräumt, die rund 25 verschiedenen Markenwelten auf über 4200 Quadratmetern Verkaufsfläche gestaltet. „Wir sehen anders aus als andere Möbelhäuser“, sagt Joe Ristig, Marketingleiter von Möbel Trösser.