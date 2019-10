Markttreffen : Alles lokal: Markt-Treff in Mötsch

Bitburg-Mötsch Der Markt-Treff in Mötsch mit Produkten lokaler Lieferanten öffnet am Donnerstag, 10. Oktober, 10.30 bis 16 Uhr, wieder seine Türen. Wegen des Jugendheim-Umbaus ist der Treff im ehemaligen Gasthof Weiler in der Bitburgerstraße.