Maifest in Bitburg-Mötsch Das Mötscher Maifest steht in den Startlöchern

Der Festzug beginnt um 14 Uhr am Ortseingang an der Masholderer Straße. Die „Maikönigin“ Juliane Grün und ihre „Prinzessinnen“ Theresa Spitzl und Lara Kalle, besteigen dort die Pferdekutsche des Reit- und Fahrvereins. Dahinter folgen Feuerwehrmänner des Löschzugs Mötsch mit dem neuen Maibaum. Diesen stellen sie am Dorfplatz auf. Der Musikverein Mötsch begleitet den gesamten Festzug mit Musik und eröffnet die anschließende Feier mit einem Konzert. Die Feierlichkeiten finden am „Jedermanns“ Dorfhaus statt.