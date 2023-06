Die Arbeiten an der neuen Kyllbrücke bei Speicher Moltkeburg gehen dem Ende zu. Inzwischen sind die Gehwege an beiden Seiten betoniert. In diesen Tagen werden die Abdichtungsarbeiten abgeschlossen. „Im Anschluss sind dann die Asphaltarbeiten auszuführen, der Fahrbahnübergang auszubilden und die Restarbeiten wie die Montage der Geländer und der Böschungstreppen auszuführen“, teilt Dietmar von Landenberg vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein auf TV-Anfrage mit. Die Arbeiten sollen Anfang Juli abgeschlossen sein. Unmittelbar im Anschluss sind allerdings die Bauarbeiten zum Ausbau der L39 in Richtung Röhl geplant. „Das bedeutet, dass die L39 weiterhin gesperrt bleibt. Die Anbindung des Hauses Moltkeburg erfolgt dann über die neue Brücke“, so von Landenberg weiter.