Straßenbau : Monate gesperrt, jetzt wieder frei

WIßMANNSDORF-HERMESDORF (uhe) Seit wenigen Tagen ist die Vollsperrung in der Ortslage Hermesdorf offiziell aufgehoben. Grund für die monatelange Sperrung waren Straßenbau- und Kanalarbeiten im Einmündungsbereich von L7 und L9, wo die Prüm-, die Berg- und die Brückenstraße aufeinandertreffen. Die in mehrere Abschnitte eingeteilten Straßenarbeiten im Bereich Wißmannsdorf und Hermesdorf nähern sich damit so langsam dem Ende. Foto: Uwe Hentschel