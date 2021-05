Geschichte : Tochter einer Jüdin erinnert sich an ihre Kindheit in der Eifel zur Nazi-Zeit

Monique Lévi-Strauss. Die 95-jährige Belgierin lebt heute in Paris. Foto: John Foley, Opale Bridgeman Images

Prüm/Gerolstein/Paris Sie wollte unbedingt, dass dieses Buch in Deutschland erscheint: Monique Lévi-Strauss, in Belgien geboren, schreibt über ihre Zeit in der Nazidiktatur, als Tochter einer Jüdin – und über ihre Jahre in Gerolstein und Prüm. Denn sie machte 1944 ihr Abitur am Regino-Gymnasium. Wir haben mit der 95-jährigen Autorin gesprochen.