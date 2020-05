Blaulicht : Motocrossmaschine gefunden

Prüm Spaziergänger haben bei Weinsfeld eine Motocrossmaschine gefunden. Das Motorrad lag im Gestrüpp in der Nähe eines Radwegs. Der Fahrer oder der Besitzer der Maschine konnten bisher nicht von der Polizei ermittelt werden.

Sie bittet potentielle Zeugen oder den Eigentümer darum, sich unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.