Zeugen gesucht : Motorradfahrer flüchtet in Brandscheid vor der Polizei

Foto: TV/Frank Göbel

Brandscheid Die Polizei Prüm sucht den Fahrer einer Motocross-Maschine, der am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr in Brandscheid in der Straße „Zum Brandscheider Hof“ vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet ist.

Der Fahrzeugführer sei ohne jegliche Beleuchtung und ohne erkennbares Kennzeichenschild an seinem Fahrzeug unterwegs gewesen und in Richtung eines Waldgebietes geflohen. Er trug laut Polizei einen dunklen, schwarzen Helm und eine schwarz/rote Jacke. Das Fahrzeugheck des Motocross-Motorrads sei grünlich gewesen.