Blaulicht : Motorradfahrer wird bei Niehl schwer verletzt.

Motorradfahrer wird bei Sturz auf der L8 bei Niel in der Eifel schwer verletzt. Am Motorrad entsteht ein Sachschaden. Foto: Markus Angel

Niel Ein junger Motorradfahrer ist am Sonntagmittag gegen 13 Uhr mit seiner Maschine auf der L8 in der Eifel bei Niehl schwer gestürzt. Der junge Mann war von Mettendorf kommend auf der L8 unterwegs in Richtung B50.

Weiterleiten Drucken Von Markus Angel