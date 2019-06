Motorsport in Wolsfeld : 2500 Reifen und ein neuer Rekord

Starke Männer braucht das Land. Und vor allem Wolsfeld. Björn Hoffmann, Axel Rees, Jörg Bölter, Raimund Klein und Carsten Neumann (von links) bilden das „Quäl-Dich-Quintett“. . Foto: TV/Jürgen C. Braun

WOLSFELD Ein ganzes Dorf im Benzinfieber: In der Woche vor dem Bergrennen wird in Wolsfeld jede helfende Hand gebraucht, um alles für die PS-wütige Gästeschar herzurichten. Wir waren bei den Aufbauarbeiten dabei.

Direkt hinter der kleinen Brücke über die Nims, Ortseingang Wolsfeld. Die weiträumigen Wiesen für die Parkplätze sind gemäht. Die freien Flächen hinter den Häusern am Startbereich sind hergerichtet für das Fahrerlager. Die vielen Tor-Einfahrten, größeren Parkplätze vor Höfen und Häusern im gesamten Ort sind geräumt. Die Gäste können kommen. Fast.

Eine „Kleinigkeit“ fehlt noch. Rund zweieinhalb Tausend alter, fester Reifen müssen aus dem Lager geräumt und entlang der 1,6 Kilometer langen Strecke hinauf nach Wolsfelderberg transportiert und als Sicherheit entlang der festen Leitplanken angebracht werden. Fest verzurrt zu Paketen von vier bis sechs Stück wird das Ganze mit den seitlichen Begrenzungen verbunden. Die Vorbereitungen für die 57. Auflage des Wolsfelder Bergrennens, in Fahrerkreisen auch der „Grandprix der Südeifel genannt“, erfordern wie immer, dass zahlreiche Helfer anpacken.

In diesem Jahr sind die Herausforderungen besonders groß. Werden doch so viele Fahrerinnen und Fahrer anwesend sein wie noch nie: 211 Teilnehmer. „Bisher hatte sich das immer so um die 170 eingependelt“, sagt Christoph Schackmann, Präsident des ausrichtenden Eifelmotorsportclubs (EMSC) Bitburg. Der Grund: „Wir hatten bei der Online-Nennung kein Maximum an Nennungen eingegeben. Da wurde es halt immer mehr und mehr.“

Eine ganze Nacht habe er so gut wie kaum geschlafen, sagt Schackmann, dann habe er am nächsten Morgen den Chef der Wolsfelder Veranstaltergemeinschaft angerufen und gesagt: „Wenn wir mit den Rennen wie immer um neun Uhr morgens anfangen, kriegen wir das zeitlich nicht hin.“ Und so kommt es, dass die Leute im Ort am Pfingstsonntag und Montag jetzt schon ab 8 Uhr das Aufheulen der Motoren mitbekommen. Vom Start am Ende in der Holsthumer Straße bis hinauf nach Wolsfelderberg.

Doch an das Bewältigen von Problemen und an das Anpacken sind sie sie gewöhnt in der Südeifel. Die Mitglieder des Bitburger Clubs und die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer aus dem Dorf. Bevor jedoch die „schwarze Wand“ aus alten, sorgsam gehüteten Reifen angebracht werden kann, heißt es erst einmal: „Ab auf die Insel“. Keine mit zwei Bergen und dem tiefen weiten Meer wie in der Augsburger Puppenkiste. Einfach nur Brachland am Ufer der leise vor sich murmelnden Nims. So nennen sie in Wolsfeld jene kleine Lichtung hinter dem Zelt am Ufer des Flüsschens. Dort lagern die mobilen „Lebensversicherungen“ des großen Fahrerfeldes das Jahr über und warten auf Björn Hoffmann. Dessen Aufgabe ist es, mit Stapler, Traktor und Hänger die rund zweieinhalb Tausend alten „Walzen“ zu den Leuten vom „mobilen Reifen-Einsatzkommando“ zu bringen.

Direkt hinter Start und Ziel arbeitet an diesem Dienstagabend bei warmen, schwülen Sommertemperaturen das „Quäl-Dich-Quartett“, bestehend aus Raimund Klein, Jörg Bölter, Carsten Neumann und Axel Rees, um die schweren, verstaubten Reifenstapel vom Hänger zu wuchten und an den Leitplanken aufzurichten. Dort müssen sie dann später noch mit Spanngurten fest montiert und zu einer unverrückbaren Einheit werden. Je mehr Reifen es werden, umso mehr ähneln die Männer selbst dem wuchtigen Zeug, das sie abladen: Verstaubt, verdreckt, verschwitzt. Wie immer halt in der Woche vor dem Rennen.