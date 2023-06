Ostring Bitburg Töpfe und Fußmatten gehören nicht in den Kleidercontainer – Deutsches Rotes Kreuz beklagt illegale Müllentsorgung

Eigentlich ist die Sache einfach: In einen Altkleidercontainer gehören gebrauchte Textilien. Sie sind keine Mülltonnen. So einleuchtend und banal das auch sein mag, nicht jeder Besucher der DRK-Sammelbehälter scheint dies zu wissen, wie aktuell am Bitburger Ostring zu sehen ist: Dort türmt sich vor den Kleidungscontainern aber auch vor den Glas-Sammelbehältern ein Streifen aus Autofußmatten, Textilien und Kunststoff-Körben. Selbst ein Keramikclown und ein Fahrradsattel sind dort zu finden.