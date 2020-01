Polizei sucht Zeugen : Müll und Hausrat illegal entsorgt

Olzheim (red) In der Nähe des Forsthauses Schneifel beim Wanderparkplatz wurde nach Angaben der Polizei Prüm eine größere Menge Hausrat und Müll entsorgt. Dort, am zweiten Wanderparkplatz an der L 20 aus Richtung B 265, wurden unter anderem Kinderspiele, Schlafsäcke, Kissen, Klappstühle und diverse Elektrogeräte einfach abgeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Müll muss nach ersten Ermittlungen in der Zeit zwischen Donnerstag, 9. Januar, und Freitag, 10. Januar, dort ausgeladen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen dieser illegalen Müllentsorgung.