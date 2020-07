Die Sache mit dem Müll : Es geht auch ohne Müllpatrouille

All der Abfall: Blick auf die Ladefläche eines Prümer Bauhof-Wagens. Foto: Fritz-Peter Linden

Daun/Gerolstein/kelberg/Arzfeld/Prüm Sollen Bürger auf Streife gehen, um gegen illegale Abfallentsorgung einzuschreiten? Ein solcher Vorschlag aus Trier-Pfalzel macht gerade die Runde. Die Antwort darauf in Daun, Kelberg, Gerolstein, Arzfeld und Prüm: wohl eher nicht.

Wer morgens, so gegen 8 Uhr, in der Prümer Stadtmitte unterwegs ist, kann dort immer die gleiche Szene sehen: Ein freundlicher Herr geht über den oberen, noch kaum bevölkerten Hahnplatz, bückt sich, hebt etwas auf, geht weiter. Direkt vor der großen Terrasse von Hotel Goldener Stern, Eiscafé Stella d’Oro und dem Restaurant Stiftsklause.

Der freundliche Herr, den alle Prümer natürlich kennen, ist Giovanni di Stefano vom Eiscafé. Was er da macht? Er holt – mit einer Schere als Greifwerkzeug, der Hygiene wegen – Papierchen, Kippen und anderen Kleinmüll aus dem Pflaster und entsorgt alles im Abfalleimer.

Jeden Morgen, wie gesagt: Er wünsche sich eben, dass der Platz schön bleibe, sagt er. Und ergänzt: „Jeder kann ein bisschen machen. Das kostet nicht viel“.

Gewerbevereinskollegin Christine Kausen kommt gerade vorbei: „Wirklich unmöglich, wie die Leute die Kippen wegwerfen“, sagt sie. Und nein, das seien nicht unbedingt die Jüngeren, sondern meist gestandene Herrschaften.

Das mit dem Abfall ist in Trier-Pfalzel offenbar ein noch größeres Problem, dort landet allerhand Unrat an Haltestellen, auf Parkplätzen oder rund um die Container für Biomüll und Glas (siehe Seite 1 heute im TV): Das ärgert Ortsvorsteherin Margret Pfeiffer-Erdel so sehr, dass sie vorschlägt, eine sogenannte Müllstreife einzurichten (wenn sie auch zuerst den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier in der Pflicht sieht). Bürger also, die Patrouille laufen, um die Frevler daran zu hindern, ihren Dreck irgendwo hinzupfeffern. Und um sie bei den Behörden zu melden.

Wäre eine solche Initiative auch etwas für die Verbandsgemeinde Prüm? Antwort von Bürgermeister Aloysius Söhngen: „Nein.“ Besteht dafür in seiner Kommune überhaupt Bedarf? Antwort: „Nein.“

Das illegale Entsorgen, ergänzt der VG-Chef, sei sehr ärgerlich, „aber von der Idee, da systematisch vorzugehen, halte ich nichts. Das ist auch nicht notwendig, weil der Umfang das nicht hergibt.“ Außerdem hätten solche Müllstreifen ja auch etwas von Bürgerwehren. Und davon sei er „auch kein Fan“, sagt Söhngen.

Beim Thema Müll steigt bei Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder der Blutdruck. Weiß er doch zu berichten, wie viel der städtische Bauhof mit der Entsorgung der Hinterlassenschaften zu tun hat. „Es ist kaum zu fassen, was die Leute so alles beispielsweise neben die Biocontainer stellen. Nach dem Motto ,Aus den Augen, aus dem Sinn’, es wird sich schon jemand finden, der die Sachen entsorgt“.

Von „Müllstreifen“ hält er aber nichts: „Bei uns hier ist so was utopisch.“ So sieht es auch Johannes Saxler, Bürgermeister der VG Kelberg. „Ich halte das für unrealistisch für die ländliche Region.“ Seine Erfahrung: „Es muss schnell gehandelt werden. Sobald Unrat beispielsweise neben einer Abfalltonne liegt, kommt schnell noch was dazu. Dem gilt es vorzubeugen.“

Bernhard Jüngling, 1. Beigeordneter der VG Gerolstein und Ortsbürgermeister von Nohn, kann der Idee von der Müllstreife nichts abgewinnen: „Das hat mit der Realität hier bei uns nichts zu tun.“

Anruf im Rathaus der Verbandsgemeinde Arzfeld: In seiner Kommune, sagt Bürgermeister Andreas Kruppert, „ist das Thema in der Tat hochgeploppt während der Coronazeit“. Allerdings auch, weil der jährliche „Dreck-weg-Tag“ (kennt man auch als „Aktion saubere Landschaft“ in vielen Dörfern) wegen der Schutzregelungen dieses Frühjahr entfallen sei. Weshalb auch mehr Müll in der Landschaft liege.

Allerdings hätten die Gemeindechefs in den Dörfern ihre Bürger dazu aufgerufen, bei den – jetzt ja häufigeren – Waldspaziergängen auch auf die Wegeränder zu achten und zu melden, wenn irgendwo etwas herumliege.

„Im Prinzip ist es schade, dass wir das machen müssen“, sagt Kruppert. Aber deswegen eine Müllstreife einzurichten, hält auch er für „nicht zwingend. Entweder man meldet das, wenn irgendwo was Größeres herumliegt. Oder man hebt es selber auf, wenn einen das stört.“

Und wieder eine Kippe: Giovanni di Stefano beim morgendlichen Abfalldienst am Hahnplatz. Foto: Fritz-Peter Linden