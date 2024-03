Kunstausstellung Beseelte Steine treffen auf Flechtwerk

Sandrine Brasseur stellt in der Kapelle in Welchenhausen reliefierte Steinskulpturen aus, die sie „beseelte Steine“ nennt. Sandrine Brasseur nahm schon 2019 am Internationalen Bildhauersymposium teil und hat sich danach in der belgischen Eifel niedergelassen. Damals schuf sie die Skulptur „Ein Baum und ein Stein“.