Musical : Telemann begibt sich in die Welt

Telemann begibt sich in die Welt

Bitburg/Irrel (red) Die Klassen der Stiftung des Beda-Instituts für Europäische Kulturbildung führen ein gemeinsames Musical mit dem Titel „Telemann begibt sich in die Welt“ auf. Es beschäftigt sich mit dem Thema Frieden und einem selbstbestimmten Leben für Jeden.

Für die Aufführung am Sonntag, 17. November, um 15 Uhr in der Gemeindehalle in Irrel können noch Karten unter der Telefonnummer 06561/95880 können von 10 bis 12 vorbestellt werden.