Musikalische Brücke zwischen den Vereinen : Herbstseminar der Kreismusikschule Bitburg-Prüm

Die Proben des Herbstseminars der Kreismusikschule fanden in diesem Jahr in Neuerburg statt. Neben Thomas Rippinger (im Bild) waren Rainer Serwe und Daniel Heuschen als musikalische Leiter dabei. Foto: Christina Bents

Neuerburg Am Herbstseminar der Kreismusikschule haben 45 Jugendliche aus dem gesamten Eifelkreis teilgenommen. Seit etwa 40 Jahren gibt es diese Fortbildung, die Motivation und Weiterbildung für die Teilnehmer ist und den Kontakt zu den Vereinen lebendig hält.

Zunächst startet die fünftägige Probephase mit Satzproben, bevor es zu einer ersten Gesamtprobe kommt. Thomas Rippinger, stellvertretender Leiter der Kreismusikschule und Kreisdirigent, leitet das Seminar gemeinsam mit Daniel Heuschen und Rainer Serwe musikalisch. Er sagt: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, die Registerproben an den Anfang zu stellen. Denn dann können grundlegende technische Dinge in kleinen Gruppen vorbereitet werden, und anschließend kann der Dirigent das Ganze zusammensetzen.“

In der Probewoche stehen acht Stücke auf dem Programm, darunter etwa „Chesapeake Bay Adventure“ von Vince Gassi, das durch die maritime Chesapeake Bucht, die größte Flussmündung in den USA, inspiriert ist. „La Storia“ von Jacob de Haan gehört zu den Klassikern im Repertoire der Herbstseminare, die aber immer wieder gerne gespielt werden. Das Stück ist dem italienischen Komponisten Ennio Morricone gewidmet. Sehr gut kommen immer Stücke von aktuellen Chart Sängern bei den Jugendlichen an. In diesem Jahr ist es ein Arrangement von Adeles Powerballade „Hello“. Rippinger: „Wir achten bei der Auswahl der Stücke auf Abwechslung. Wir haben symphonische Originalliteratur oder Transkriptionen dabei. Es sind Musical, Filmmusiken und Rock-Pop vertreten.“ Bei den Schwierigkeitsgraden bewegt man sich zwischen zwei und dreieinhalb, damit die jüngeren Kinder, die gerade einmal elf Jahre alt sind, auch mithalten können.