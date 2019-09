Konzert : Musikalische Reise durch die Zwanziger Jahre

Bitburg (red) Die Künstler Axel Herrig, Susanne Marik und Béla Fischer präsentieren bei einem Sonderkonzert am Samstag, 14. September, um 19 Uhr eine Reise durch die Musik der Zwanziger im Haus Beda in Bitburg.

Die Musiker lassen die Achse Wien-Berlin-Budapest musikalisch aufleben mit Melodien von Benatzky, Stolz, Jurmann, Jary, Mackeben, Hollaender. Die Achse Wien-Berlin Budapest: In den wilden zwanziger Jahren stand dieser Begriff für Unterhaltung auf Weltniveau. Karten siehe Info unten und bei der Städtischen Bibliothek der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung, Brodenheckstraße 13-15 in Bitburg. Die Abendkasse im Haus Beda öffnet um 18.30 Uhr. Das Konzert wird ebenfalls am Sonntag, 15. September, um 17 Uhr, im Pfarrheim Speicher, aufgeführt.