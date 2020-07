Konzertreihe : Auftakt bei bester Laune und gebotener Distanz

Starker Auftakt in Neuerburg: der Isleker Musikantenexpress. Foto: Rainer Pauls

Neuerburg Der Musikalische Sommer in Neuerburg hat begonnen – mit schwungvollen Klängen aus dem Islek.

Auch in pandemischen Zeiten kann man Spaß haben – sofern sich alle an die Schutzvorkehrungen halten. Und draußen geht das alles noch ein bisschen besser: Deshalb gilt dieses Jahr erst recht das Motto „Raus auf den Markplatz“ beim Musikalischen Sommer der Stadt Neuerburg:

Dem Aufruf folgten so viele Besucher, wie der Platz unter Corona-Bedingungen gerade noch fassen konnte. Den ausverkauften Auftakt übernahmen bewährte Kräfte, nämlich die Mitglieder des Isleker Musikanten-Express. Auf dem Programm des Sommerabends: Blasmusik für alle Generationen, kombiniert mit vielfältigen Soloeinlagen, Gesang, Spaß und pointenreicher Moderation von Rüdiger Schausen.

Bei Einbruch der Dunkelheit verbreitete sich von der großen Bühne aus Urlaubsstimmung über den Marktplatz und die neue Terrasse von Festwirt Johan Dobbe. Höchstleistung auch beim Publikum, das tüchtig mitfeierte.

So kann das gerne weitergehen an den anstehenden Konzertabenden. Nächster Termin: Am Donnerstag, 30. Juli, dann spielt das Sinfonische Blasorchester Eifel-Ardennen zur interregionalen Jugendwoche der Europäischen Vereinigung für Eifel und Ardennen

Am Freitag, 31. Juli, spielen die Grenzlandmusikanten aus Südbelgien. Die 20 Intrumentalisten unter der Leitung von Dirigent Erni Gangolf bieten klassische Volksmusik mit Märschen und Polkas, aber auch moderne Unterhaltungsmusik. Die Grenzlandmusikanten gastieren zum ersten Mal auf der Bühne in Neuerburg. Den Abschluss übernehmen dann „Müllers Musikanten“ am Freitag, 14. August. Die Formation um Alfons Müller liefert ihrem ganz eigenen Klang ebenfalls kräftig Stimmung auf dem Neuerburger Marktplatz.

Der Einlass zu allen Sommerkonzerten auf dem Marktplatz beginnt um 18.30, die Musik spielt dann von 19.30 Uhr an.

Kartenvorverkauf für die Freitagabende zum Preis von 5 Euro bei Tabakwaren Roos in Neuerburg oder an der Abendkasse. Einen Platz reservieren kann man per E-Mail an folgende Anschrift: events@fk-production.com.